Вашингтон, 18 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли прибыли в Белый дом и, как ожидается, проведут брифинг для президента США Джо Байдена о ситуации в Афганистане. Об этом 18 августа сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.

(сс)Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

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Байден вернулся в Белый дом 17 августа из резиденции Кэмп Дэвид, откуда он проводил онлан-конференции. Отметим, что подлинность конференций была поставлена под сомнение американскими СМИ.

Военные лидеры прибыли около 9:20 утра по восточному времени. Они также проведут брифинг для СМИ в 15:00 по восточному времени из Пентагона.

Как сообщалоИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого домаДжо Байденадо 46%.