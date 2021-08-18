Москва, 18 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Для России нет угрозы наплыва беженцев из Афганистана, заявил 18 августа президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Беженцы

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Комментируя заявление президента Центра диаспор Афганистана в РФ Гулама Мохаммада Джалала о массе потенциальных эмигрантов из Афганистана, Коженов сказал:

«Угрозы беженцев из Афганистана для России нет, потому что между нами находится Казахстан, границы которого закрыты с начала пандемии, закрыты до сих пор, и никаких транзитных вариантов проехать через Казахстан нет ни у кого».

По словам главы федерации, из Афганистана поступают просьбы помочь с выездом из республики — чисто технически, но российская сторона пока не может помочь им выбраться из страны.