Пхукет, Таиланд, 18 августа, 2021, 18:15 — ИА Регнум. До конца октября 2021 г. рейсы «Аэрофлота» Москва — Бангкок — Москва отменены, сообщили 18 августа в генконсульстве РФ в Пхукете.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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Уточняется, что отмена рейсов начинает действовать после 24 августа. До этого времени ближайший рейс авиакомпания осуществит 21 августа.

Это решение авиакомпания приняла на фоне ситуации в Афганистане: полёты в Бангкок осуществляются через воздушное пространство Афганистана.