Вашингтон, 18 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Демократы проведут слушания по поводу вывода войск США из Афганистана, будучи недовольными исходом операции, сообщает 18 августа CNN.

Lawrence Jackson Сенат США

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что слушания в Комитете по иностранным делам состоятся в начале следующей недели.

Для дачи показаний приглашены госсекретарь США Энтни Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Демократы в Сенате пообещали задавать жесткие вопросы о выводе войск США.

Отметим, что стремление провести слушания отражает разочарование и гнев, которые испытывают демократы после того, как падение Афганистана выявило неумение администрации Белого дома быстро реагировать в кризисной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого домаДжо Байденадо 46%.