Киев, 18 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Партия «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко требует от центральной власти остановить политическое давление через правоохранительные органы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Соответствующее заявление «УДАРА» опубликовано 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В партии Кличко заявили, что многочисленные обыски, которые продолжаются в подразделениях Киевской горгосадминистрации, коммунальных предприятиях столицы Украины и подрядных организациях с мая, являются исключительно «зачисткой политического поля от конкурентов».

«Офис президента видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии «УДАР» имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и наименьший среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти», — отмечается в заявлении.

Кличко и его соратники призывают международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и «помочь вернуть ее на путь законности».

ИА REGNUM напоминает, что накануне очередной конфликт между Кличко и офисом президента произошёл из-за инсталляций «советского периода», которые по указанию президента пытались разместить в центре столицы Украины.

На большой пресс-конференции 20 мая у Зеленского спросили, рассматривает ли он мэра Киева как одного из потенциальных конкурентов на следующих президентских выборах.

«Никто ещё не сказал, что я иду на второй срок», — отреагировал президент, а для ответа на вопрос по сути посоветовал прессе смотреть актуальные данные социологических опросов.