Киев, , 15:06 — REGNUM Представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) частично разрушили инсталляции, установленные на улице Институтской в центре Киева. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Klymenko Time.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

Радикалов возмутило то, что инсталляции, в частности автоматы с газировкой, явно отсылают зрителя к советскому периоду. К тому же они установлены на месте гибели боевиков Майдана в феврале 2014 года

При попытке снести инсталляции началась драка неонацистов с полицией, несколько радикалов были задержаны правоохранителями.

На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что не позволит в центре Киева «устроить 95 квартал», а также сообщил о поручении демонтировать декорации.

Кличко отметил, что установка инсталляций была согласована с руководством Национального музея так называемой «революции достоинства», но не с киевскими властями.

«На месте, где погибли украинские патриоты, не уместны символы ностальгии по Советскому Союзу», — резюмировал политик.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Он отметил, что данные декорации временные, их планировали использоваться в ходе телетрансляции ко Дню независимости Украины, а вся ситуация — последствие манипуляций, которой якобы воспользовался Кличко, преследуя свои политические цели.

По словам одного из членов «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одному из задержанных радикалов правоохранители якобы сломали руку. Задержанных отвезли в Печерский райотдел милиции. Радикалы объявили сбор под стенами учреждения.

Напомним, ранее по случаю 30-й годовщины независимости Украины к народу страны обратился беглый экс-президент Виктор Янукович. Он заявил, что при нём граждане Украины жили лучше, отметив, что не считает ошибочной политику, которая привела к госперевороту и гражданской войне 2014 года.

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