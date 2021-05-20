Киев, , 13:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не стал говорить, думает ли он баллотироваться на второй срок.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом шла речь на его пресс-конференции 20 мая.

В частности, Зеленского спросили, не являются ли последние изменения в составе правительства Украины началом подготовки к следующим президентским выборам.

«Рано отвечать», — сказал глава государства.

В одном из следующих вопросов Зеленского спросили, рассматривает ли он мэра Киева Виталия Кличко как одного из потенциальных конкурентов на следующих президентских выборах.

«Никто ещё не сказал, что я иду на второй срок», — отреагировал президент, а для ответа на вопрос по сути посоветовал прессе смотреть актуальные данные социологических опросов.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе избирательной кампании-2019 Зеленский не раз подчеркивал, что идёт во власть на один президентский срок.