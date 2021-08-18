Вашингтон, 18 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Переводчик из Афганистана, работающий на США, рассказал об ощущении предательства со сторон американского правительства, которое не выполнило свое обещание эвакуировать его семью. Об этом мужчина заявил в интервью CNN 18 августа.

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Мужчина уже получил американское гражданство и живет в США, однако его семья остается в Афганистане.

«У меня нет возможности немедленно эвакуировать свою семью. Я чувствую, что нас бросили», — сказал переводчик.

Издание отмечает, что мужчина попросил не использовать его настоящее имя, чтобы защитить свою семью, которой грозит «возмездие» после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, обещанная помощь превратилась в «логистический кошмар».

«Кому бы я ни звонил, чтобы получить помощь по этому вопросу, никто не отвечает. Я посылаю электронные письма разным людям, но мне никто не отвечает. И я не знаю, что делать. Я даже обратился к своему сенатору здесь, и они направили меня по этим ссылкам с адвокатами и всё такое, но это трудно, и потребуются годы, чтобы вывезти их из страны. Но сейчас время на исходе», — объяснил нынешний гражданин Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана.