Москва, 18 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, сообщается 18 августа на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу затронули другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, после вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.