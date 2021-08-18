Кабул, 18 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В аэропорту Кабула в результате давки пострадали не менее 17 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

Афганистан

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По его словам, ранее собравшимся вокруг территории аэропорта гражданами было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта и визы.

В свою очередь чиновник, работающий в аэропорту, сообщил, что что не слышал каких-либо сообщений о насилии со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана.

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