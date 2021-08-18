Москва, 18 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Вся система здравоохранения Украины не является исключением в катастрофическом положении всей страны. Потому что, как показывает практика, это часть общей социально-экономической ситуации в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«И как чувствует себя экономка, какую социально-экономическую политику проводит правительство Украины, такая и система здравоохранения. На Украине — это полный коллапс, и это коллапс всей общей системы в целом. Фактически от экономики Украины ничего не осталось.

Страна в долгах как в шелках. Выплатить эти долги невозможно ни международным финансовым институтам, ни западным кредиторам. Больше Украине уже никто в долг не дает, потому что никакие реформы на Украине не проводятся.

Тем не менее социально-экономическое развитие страны зависит от подачек извне, соответственно, система здравоохранения тоже. Всё советское было разрушено на Украине.

От развития сотрудничества в рамках СНГ, и с Россией в первую очередь, киевские власти последовательно отказываются и разрушают последнюю ткань взаимоотношений.

Власти Украины вышли из большинства соглашений в рамках СНГ, в том числе в социальной сфере, а нового, своего нет, ничего не создано. Естественно, в такой ситуации здравоохранение будет приходить в полный упадок.

Нет своей фармацевтики, а она была в советское время, но это была часть общей советской фармацевтической системы. Сейчас всё это разрушено. Все остатки проедены. Последние фабрики закрылись. Нового ничего не создаётся.

Никто из западных инвестров не вкладывается в Украину, потому что наблюдается политическая неопределенность и нестабильность. В стране правят бал националисты и неонацисты, сегодня они в очередной раз поднимают головы.

Экономики на Украине нет, финансовых возможностей и резервов нет. В такой ситуации никакие инвесторы не придут. Поэтому своих сил не хватает, внешних инвесторов нет, разрушена система взаимоотношений связи в рамках СНГ, а какой системе здравоохранения в данном случае можно говорить?

Конечно, очень страдают люди на Украине, начиная от крайне низких зарплат, которые зачастую просто не платят. Нет серьезной медицинской помощи — ни технологичной, ни даже первичной во многих областях страны.

Деградация социальной сферы идет по нарастающей, поэтому этот юбилей независимости, который украинские власти пытались отпраздновать, — это крайне печальная дата. Я бы обозначил историю развития Украины как «30 ступеней вниз», в том числе и в сфере здравоохранения.

Ничего на Украине не будет, если не будет поворота в сфере сотрудничества, в сторону налаживания, восстановления контактов в различных отраслях экономики и науки в первую очередь с Россией и с СНГ. Потому что для Украины — это совершенно естественные экономические партнеры. Никто на Западе и в Евросоюзе не ждет, это очевидно.

Но этого не происходит. К сожалению, это политический выбор украинских властей, но не значительной части украинского народа. Поэтому, конечно, заложниками такой ситуации являются простые рядовые граждане Украины. Властями ведется пагубная политика», — высказал свое мнение эксперт.

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