Киев, , 19:09 — REGNUM Украинская медицина в настоящий момент «не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы, заявил в своем видео-обращении вечером 4 мая президент страны Владимир Зеленский.

Глава Украины коснулся будущего медицинской реформы, внедренной в стране предыдущей властью при президенте Порошенко. Очередной этап этой реформы формально стартовал на Украине еще в апреле, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что ранее власти создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны, которые совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей.

«Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы… В частности, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Все это вызывает ряд вопросов», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в такой варианте это больше похоже на «диверсию», а не на реформу и он не может допустить катастрофического сценария развития события.

«Я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной рады Украины и главного санитарного врача безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправления», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство получает «очень тревожные сигналы» во время аудита второго этапа медицинской реформы. Среди перечисленных министром проблем — сокращение медработников, снижение уровня зарплаты, в ряде больниц начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск.