Белград, 18 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Прибытие беженцев из Афганистана в Косово является серьезной угрозой для безопасности Сербии и сербов, так как речь идет о людях, которые имеют «богатый боевой опыт и при этом вскормлены религиозным фанатизмом». Такое мнение высказал бывший глава сербской разведслужбы, полковник в отставке Томислав Джурин 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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По мнению эксперта, приезд беженцев из Афганистана изменит и этническую и религиозную картину в Косово в сторону усиления исламского фактора. Также, отметил Джурин, среди этих людей будут и сотрудники разведслужб США, так что их пребывание в Косово «откроет очередной канал для утечки разведывательных данных из этого региона».

По мнению Джурина, существует большая вероятность того, что афганские беженцы останутся в Косово, так как США могут отказать им во въездной визе.

«США смотрят на этих людей с разочарованием. Как сказал президент США Джо Байден, они не захотели бороться за свою страну, несмотря на американскую военную помощь и поддержку. Кому нужен такой человеческий материал? «Талибану» (организация, запрещенная в РФ) точно не нужен, американцы ищут способ избавится от них как от ненужного балласта», — заявил Джурин изданию «Косово онлайн».

Напомним, что ранее власти сепаратистского Косово, Албании и Северной Македонии заявили о том, что примут беженцев из Афганистана, которые ждут предоставления убежища в США.