Москва, 18 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. На Украине плохо всё, а со здравоохранением плохо вдвойне, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Сфера здравоохранения Украины разрушена и развалена, поэтому народ фактически выживает. Получить квалифицированную медицинскую помощь невозможно или возможно за очень большие деньги в платных клиниках.

Это, естественно, следствие курса, который проводился в течение последних лет на Украине и стал катастрофичным для населения уже после событий на Майдане.

Что бы ни предпринимали нынешние украинские власти, лучше не будет. Поэтому только приход национально ориентированных сил, связанных с пожеланиями более тесной интеграции с Россией, может спасти Украину. Иначе она обречена.

В этой стране всё очень безнадежно. Сейчас Украина находится в очень тяжелом положении, и это тяжелое положение будет нарастать, поэтому кризис неизбежен.

Очевидно, что действующая власть, ориентированная на Запад, не способна решать проблемы и учитывать интересы украинского народа», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская медицина в настоящий момент «не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы», заявил президент страны Владимир Зеленский.

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