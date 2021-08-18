* запрещённая в России организация

Исламабад, 18 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Власти Пакистана могут признать правительство радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане после проведения Исламабадом консультаций со странами региона и мировыми державами. Об этом 18 августа сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанского министра информации и радиовещания Чаудри Фавада Хуссейна.

Gov.pk Фавад Чаудхри

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«Мы ведем такие переговоры с разными странами, включая Турцию и Китай, и примем решение о подходе к установлению власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после всесторонних консультаций с государствами региона и мировыми державами» — заявил он.

Также Хуссейн добавил, что позиция Исламабада по Афганистану остается неизменной.

«Мы ожидаем, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет уважать верховенство закона и основные права человека», — уточнил пакистанский министр, добавив, что на указанном движении в настоящее время в полной мере лежит ответственность за обеспечение стабильности в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая намерены продолжать помогать Афганистану и после установления движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над этой страной.