Пекин, 18 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Власти Китая намерены продолжать помогать Афганистану и после установления движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над этой страной, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования её социально-экономического развития», — сказал он на брифинге.

Он также добавил, что Пекин может установить новые дипломатические отношения с Афганистаном после стабилизации обстановки в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, после вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.