* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по митингующим, вышедшим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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По его словам, в результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из столицы Катара — Дохи — в Кандагар, являющийся вторым по величине городом Афганистана, прибыл лидер политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар.

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