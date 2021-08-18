* запрещённая в России организация

Вашингтон, 18 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Лидеры радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и превратить страну в «колыбель джихада». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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В докладе отмечается, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжало поддерживать свои отношения с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предоставляя безопасное убежище группировке в Афганистане.

В документе также сообщается, что теперь, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти, «у них снова есть безопасное место для подготовки массовых убийств».

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе перед тем, как Кабул перешел под контроль радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), администрация президента США Джо Байденазаблокировала массовые поставки долларовв Афганистан.

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