Вашингтон, 18 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс назвал уход американских ВС из Афганистана «крупнейшим унижением» Вашингтона на международном уровне за последние 40 лет. Он написал об этом 18 августа в своей статье для газеты The Wall Street Journal.

Gage Skidmore Майк Пенс

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«Катастрофический уход администрации (президента США Джо) Байдена из Афганистана — это внешнеполитическое унижение, которое не идет в сравнение ни с чем, что пережила наша страна после иранского кризиса с заложниками», — отметил в своей статье Пенс.

Также он добавил, что произошедшее в Афганистане поставило Соединенные Штаты в неловкое положение в мире, а также заставило «союзников страны усомниться в надежности США, и воодушевило врагов испытать решимость американцев».

Кроме этого, бывший вице-президент США добавил, что решение нынешней американской администрации покинуть Афганистан «опозорило память о героических американцах, которые помогли привлечь террористов к ответственности после 11 сентября, и всех, кто служил в этой стране на протяжении последних 20 лет». При этом он назвал решение Байдена «слабостью, которая породила зло».

Напомним, в ноябре 1979 года примерно 400 человек, последователей курса имама Хомейни, напали на посольство США в Тегеране, захватив его персонал в количестве около 90 человек. Через два часа террористы выпустили женщин, чернокожих и не граждан США, оставив в заложниках 52 дипломатов. Последние были освобождены только через 444 дня — в 1981 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на минувшей неделе перед тем, как Кабул перешел под контроль радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), администрация президента США Джо Байдена заблокировала массовые поставки долларов в Афганистан.