Вашингтон, 18 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. На минувшей неделе перед тем, как Кабул перешел под контроль радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), администрация президента США Джо Байдена заблокировала массовые поставки долларов в Афганистан. Об этом 18 августа сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Доллары

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По информации последних, на прошлой неделе, когда под контроль боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешел ряд центров афганских провинций, американский минфин прекратил отгрузку запечатанных ящиков с наличными деньгами, предназначенные для отправки в Афганистан.

При этом источники указали, что это было сделано для того, чтобы «удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки» и добавили, что США закрыли для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доступ к афганским правительственным счетам, управляемым Федеральной резервной системой (FED) и другими банками США, а также работают над закрытием для них доступа к резервам Международного валютного фонда на сумму почти $500 млн.

«Любые активы центрального банка, которые афганское правительство имеет в Соединенных Штатах, не будут переданы «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил изданию представитель нынешней администрации США.

При этом глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади, ранее бежавший из страны, рассказал, что ему ещё 13 августа стало известно, что поставок американских долларов в Афганистан больше не будет.

Также он рассказал, что почти все резервы афганского центробанка в размере $9 млрд находятся за рубежом и в случае, если власти США смогут их заблокировать, то «доступная талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сумма составляет почти 0,1%».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские боевые вертолеты, которые были переданы США афганской армии, теперь будут изучать Россия и Китай.