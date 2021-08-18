МИД РФ назвал шокирующей реакцию стран Запада на кризис в Афганистане
Москва, 18 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане шокирует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»
По её словам, она с ужасом наблюдает те заявления, которые в настоящее время «раздаются по этому поводу».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония готова принять до 10 эвакуированных из Афганистана человек из числа тех, кто сотрудничал с НАТО и непосредственно членов их семей.
После вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Читайте также: Эстония готова принять до 10 беженцев из Афганистана