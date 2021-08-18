Вашингтон, 18 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Друзья и союзники США «не висят на самолетах». Об этом 18 августа заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC, говоря о гибели пытавшихся покинуть занятый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан людей в аэропорту Кабула.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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В ходе беседы, посвященной выводу их Афганистана контингента ВС США, у постпреда Соединенных Штатов при ООН поинтересовались о том, какие вопросы ей задают по поводу «навязчивых отголосков Сайгона 1975 года», так как «нынешняя эвакуация — более беспорядочная и опасная», а американские «друзья и союзники виснут на самолетах».

«Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире», — сказала Томас-Гринфилд.

Также она добавила, что власти США строили планы и принимали меры, однако, по мнению американского постпреда при ООН, ситуация, которая сложилась в настоящее время в Афганистане, «не незапланированная».

«Это сложно — я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах», — уточнила Томас-Гринфилд.

Также постпред США указала, что все названные люди, по ее словам, получают поддержку с американской стороны и отметила, что вопрос об эвакуации людей из Афганистана решается в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых запечатлен момент, когда с военно-транспортного самолета США при его взлете из аэропорта в Кабуле падает несколько человек, которые, как предполагается, пытались бежать из Афганистана, зацепившись за шасси.