Вашингтон, 18 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Американские боевые вертолеты, которые были переданы США афганской армии, теперь будут изучать Россия и Китай. Об этом 18 августа заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — сказал он.

Также Трамп возмутился тем обстоятельством, что ВС США не стали уничтожать военную технику перед уходом из Афганистана, которая теперь досталась радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники американского посольства в Кабуле при подготовке к экстренной эвакуации уничтожили паспорта нескольких граждан Афганистана.