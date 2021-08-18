Тбилиси, 18 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Из Афганистана удалось эвакуировать шестерых граждан Грузии на самолёте авиакомпании из Венгрии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Oxam Кабул. Афганистан

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«В Кабуле оставались 23 гражданина Грузии, работающие в частных компаниях: 17 человек в канадской компании, а шестеро — в американской. Венгерский борт вывез шестерых грузин, которые работали в американской компании», — говорится в сообщении.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве выразили благодарность Венгрии. Также в МИД Грузии отметили, что работа по поиску способов эвакуации оставшихся граждан продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что организация полностью контролирует Афганистан. Боевики вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны.