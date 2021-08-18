Вашингтон, 18 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Сотрудники американского посольства в Кабуле при подготовке к экстренной эвакуации уничтожили паспорта нескольких граждан Афганистана. Об этом со ссылкой на члена палаты представителей Конгресса США Энди Кима (от Демократической партии) 17 августа сообщает телекомпания CNN.

USAID Afghanistan Посольство США в Кабуле

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

При вынужденной эвакуации дипломаты обязаны уничтожить компьютеры и важную документацию. Вместе с другими документами были уничтожены и несколько афганских паспортов, сданных их владельцами для решения визовых вопросов.

конгрессмен Энди Ким «Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившиеся в распоряжении посольства, уничтожены».

По предположению телекомпании, паспорта были уничтожены, чтобы их владельцы не стали жертвами исламистов в случае, если документы попадут в руки боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, американские военные 17 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), порядка 1,1 тыс. американских граждан, обладателей вида на жительство в США и членов их семей.