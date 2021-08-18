Вашингтон, 18 августа, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Неэффективными назвал траты США на военную операцию в Афганистане бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил 17 августа в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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По его словам, Вашингтон выделял на эти цели $42 млрд в год. Трамп напомнил, что эта сумма сопоставима с годовым оборонным бюджетом России, составляющим $50 млрд. Экс-президент добавил, что США годами продолжали расходовать деньги, однако никакого результата такая политика не принесла.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа ранее бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс написала в статье для газеты The Washington Post о том, что США поторопились с выводом своих войск из Афганистана. По ее словам, такие действия спровоцировали захват власти в республике движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).