Вашингтон, 18 августа, 2021, 05:07 — ИА Регнум. США преждевременно вывели свои войска из Афганистана, что стало причиной успехов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране, 17 августа написала бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс в статье для газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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Она считает, что Вашингтон должен был воспользоваться временем и подготовить афганских военных. По словам Райс, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли начать в зимние месяцы отступление.

Экс-госсекретарь задалась вопросом, могли ли Соединенные Штаты дождаться отхода радикалов, чтобы у афганских властей была возможность проработать план и предотвратить захват Кабула. Она также призвала американскую администрацию подтвердить свои обязательства перед Украиной, Ираком и Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа агентство Reuters распространило результаты опроса, проведенного совместно с социологической службой Ipsos. Согласно исследованию, рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена упал на 7% и составил 46% из-за прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).