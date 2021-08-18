Скопье, 18 августа, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Декан факультета безопасности университета Скопье Никола Дуйовски 17 августа призвал граждан Северной Македонии не паниковать из-за предстоящего приезда афганских беженцев.

Беженцы

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Дуйовски выразил убежденность в том, что государственные институты и службы, а также министерство труда и социальной политики позволят предотвратить возможные инциденты с участием лиц с криминальным прошлым, не говоря уж о террористах.

По словам Дуйовски, правительство проведет оценку максимального числа беженцев, которое может принять страна.

Напомним, по просьбе США Северная Македония согласилась принять 200−400 беженцев из Афганистана на 12−14 месяцев. В Северной Македонии нынешняя ситуация напоминает о годах Боснийской войны, когда бегущие от боевых действий люди временно наводнили страну.