Скопье, 18 августа, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 17 августа заявил, что Национальный институт за демократию потребовал, чтобы Северная Македония приняла еще 200 афганских беженцев дополнительно к тем 186, о которых сообщало правительство.

Афганистан

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, речь идет преимущественно о детях и женщинах. Список лиц, которым будет предоставлено убежище, уточняют МИД и МВД страны.

Время прибытия беженцев в страну неизвестно, поскольку число рейсов из Кабула весьма ограничено. На базе НАТО в Афганистане находятся 14 граждан Северной Македонии, 11 из них вскорости отправятся в Доху, еще трое будут эвакуированы вместе с военными.