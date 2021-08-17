Вашингтон, 18 августа, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили администрацию США в том, что обеспечат безопасный проезд мирных жителей в аэропорт столицы Афганистана Кабула. Об этом 17 августа на брифинге сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Президентский дворец Арг в Кабуле

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"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проинформировал нас, что они готовы обеспечить безопасный проход мирных жителей в аэропорт, и мы намерены заставить их выполнять это обязательство», — сказал он.

«Мы считаем, что это (свободный доступ в аэропорт — ред.) может продолжаться до 31 августа. Мы обсуждаем точный график того, как все это будет разворачиваться», — добавил Салливан.

Оценивая ситуацию в Афганистане, советник отметил, что сейчас там творится хаос, и допустил, что Вашингтон может признать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но сейчас об этом говорить преждевременно, а в будущем террористы должны «показать остальному миру, кто они и как они намерены действовать».

«Их послужной список оставляет желать лучшего, но пока преждевременно решать этот вопрос», — объяснил он.