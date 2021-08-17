Приштина, Сербия, 18 августа, 2021, 00:06 — ИА Регнум. Посол США в Косово Филип Коснетт 17 августа прокомментировал решение Косово предоставить убежище афганским беженцам.

Mil.ru Беженцы

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На своей странице в социальной сети Twitter политик от лица США принес глубокую благодарность Косово и его народу и заявил, что Косово «вновь демонстрирует лидерство на мировой арене».

Премьер-министр Косово Альбин Курти 17 августа выразил сожаление в связи с событиями в Афганистане и выразил надежду на то, что в ближайшее время число жертв будет минимальным.