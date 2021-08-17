Тирана, 17 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. В албанский аэропорт Ринас 17 августа прибыла первая группа афганских беженцев.

Яцкевич Екатерина ИА REGNUM Студенческий городок, Тирана, Албания

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, речь идет о переводчиках и других работниках американских структур в Афганистане и их семьях.

Размещением беженцев занимается один из членов правительственного комитета. Беженцев поселят в студенческом городке в Тиране, а также гостиницах курортного города Дуррес.