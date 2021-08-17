* талибами — запрещённая в России организация

Брюссель, 17 августа, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Самым крупным международным событием со времён воссоединения Крыма с Россией назвал захват власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 17 августа с беседе с журналистами.

President.gov.ua Визит Жозепа Борреля в Киев

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Дипломат, комментируя ситуацию в Азии, заявил, что Брюсселю нужно заняться такими странами как Россия, Китай, Индия, Пакистан, а также Турция и Иран. По его словам, Евросоюзу придётся вести с ними диалог, причём эти страны нужно заставить выполнять резолюции СБ ООН.

Напомним, Россия и Китай являются постоянным членами СБ ООН. Из стран ЕС постоянным членом СБ ООН является Франция.