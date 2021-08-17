* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 17 августа, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Санкции могут быть использованы в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы вынудить их выполнять договорённости с Вашингтоном, сообщил 17 августа журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ellen Wallop / Asia Society Джейк Салливан

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Отметив, что не намерен раскрывать планы американского руководства насчёт воздействия на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Салливан сказал:

«Есть очевидные аспекты, связанные с санкциями, с использованием международного осуждения и изоляции, а также другие шаги».

Он добавил, что Вашингтон ещё не определился с тем, как вести диалог с нынешними фактическими властями в Афганистане. Помощник Джо Байдена отметил, что Вашингтону приходится поддерживать отношения и с такими странами, где практически нет правительства.