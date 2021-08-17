Милан, Италия, 17 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Италия, безусловно, обязана позаботиться о тех жителях Афганистана, которые сотрудничали с ее посольством и которые теперь пытаются выбраться из Кабула, заявил во вторник, 17 августа, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Но вместе с тем в Италии фиксируются рекордные за последние годы показатели нелегальной миграции, поэтому афганцам нужно ехать в другие страны ЕС, пришла их (этих стран) очередь отдавать долги, отметил политик.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран — членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.