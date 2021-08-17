Вашингтон, 17 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Вашингтон пытается договориться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, чтобы они не препятствовали людям, желающим покинуть Афганистан. Об этом 17 августа сообщил советник президента США по безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

"Мы обнаружили, что большая часть людей не могли попасть в аэропорт, потому что были остановлены или даже избиты. Мы пытаемся решить эту проблему и договориться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщил Салливан.

Информация о том, что многие люди не могут попасть в аэропорт Кабула распространяется на фоне того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не хотят вражды ни во внешних, ни во внутренних отношениях, поэтому движение «простило всех». Об этом заявил 17 августа на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.