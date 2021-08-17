Вашингтон, 17 августа, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что с точки зрения Белого дома нельзя полностью избавиться от угрозы терроризма в Афганистане. Об этом он сообщил 17 августа во время брифинга.

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Во время брифинга Салливану задали вопрос, может ли Белый дом гарантировать, что теперь американцам не угрожает терроризм со стороны Афганистана.

«Я хочу быть кристально понятным насчет нашей позиции. Наша позиция такова, что нам придется справляться с потенциальной опасностью терроризма в Афганистане. Так же, как мы должны справляться с терроризмом из ряда других стран. >…< И я должен заявить, что мы успешно обеспечивали безопасность американцев вопреки угрозе терроризма без вмешательства в те страны, без постоянного военного присутствия там и без участия в войне. И то же самое мы планируем сделать в вопросе с Афганистаном. Так что это не вопрос о том, избавились ли мы от угрозы терроризма в Афганистане. Это вопрос того, отличается ли фундаментально террористическая угроза в 2021 году от террористической угрозы в 2001 году. И мы верим, что она фундаментально отличается, и сегодня мы должны справляться с этой угрозой другими способами, нежели в 2001 году», — ответил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят вражды ни во внешних, ни во внутренних отношениях, поэтому движение «простило всех». Об этом заявил 17 августа на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.