* талибов — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 17 августа, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Силы, поддерживающие афганского вице-президента Амруллу Салеха, отбили у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) район Чарикар (провинция Парвана, Афганистан).

Gumilev-center.af Абдул-Рашид Дустум

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Как сообщают СМИ, поддерживающие Салеха войска ведут бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе афганской провинции Панджшер. Этими войсками руководит генерал Абдул-Рашид Дустум.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салех объявил, что он является законным исполняющим обязанности президента Афганистана и призвал противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Салех, скрываясь от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находится в Панджшере.