Вашингтон, 17 августа, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Разочарование и гнев из-за медлительности президента США Джо Байдена в вопросе эвакуации из Афганистана растет как среди администрации Белого дома, так и среди законодателей обеих партий, сообщает 17 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Возмущение спровоцировал хаос в аэропорту Кабула, где отчаянные афганцы тысячами умоляют американских солдат вывезти их из страны. Ситуация вышла из-под контроля вчера, 16 августа, когда люди начали выбегать на взлетную полосу и даже пытаться улететь на крыле самолета ВВС США. Это привело как минимум к двум смертям.

В обращении в понедельник, 16 августа, Байден сказал, что афганское правительство не рекомендовало его администрации начинать эвакуацию раньше.

«Отчасти ответ заключается в том, что некоторые афганцы не хотели уезжать раньше, все еще надеясь на свою страну», — заявил президент.

Однако пять американских чиновников, на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что у США была возможность провести более упорядоченный вывод войск из Афганистана и начать эвакуацию заранее.

«Мы могли сделать гораздо больше, чтобы помочь. Администрация ждала слишком долго», — сказал военный чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют всю территорию Афганистана, за исключением аэропорта Кабула.