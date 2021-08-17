* запрещённая в России организация

Вашингтон, 17 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook подтвердила, что оставляет в силе запрет на посты и страницы, восхваляющие, поддерживающие или представляющие «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 августа сообщает CNN.

Бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Во вторник, 17 августа, Facebook опубликовал заявление, в котором еще раз напомнил о том, что блокирует аккаунты, поддерживаемые «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или создающиеся от имени организации.

«Согласно законодательству США, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является террористической организацией, и мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с политикой в отношении опасных организаций», — заявили в Facebook.

Запрет также распространяется на WhatsApp и Instagram.

Компания отметила, что существует «специальная команда экспертов по Афганистану, которые являются носителями языка пушту и знают местный контекст». В задачи этой команды входит удаление материалов, противоречащих законодательству.

Напомним, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был официально объявлен США иностранной террористической организацией.