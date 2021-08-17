* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что придерживаются обязательств не атаковать американский контингент в Афганистане, который должен быть выведен до 11 сентября, передаёт 17 августа Sky News.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейл Шахин сказал, что американцы должны вывести своих военных к 11 сентября 2021 г. — так заявлял Вашингтон, а затем добавил:

«То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали».