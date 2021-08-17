Лавров: Москва не торопится с признанием режима талибов* в Афганистане
Москва, 17 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Россия пока не спешит признавать власть движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил 17 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вместе с тем Лавров заявил, что Россия отмечает позитивные сигналы от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что касается дальнейшего развития Афганистана.
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Как сообщалоИА REGNUM, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.