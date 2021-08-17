Астана, 17 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Власти Казахстана приняли решение усилить обороноспособность Вооруженных сил страны на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом 17 августа заявил начальник управления департамента стратегического планирования генштаба ВС республики Даурен Абдуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По его словам, армия будет вести более тщательное наблюдение за военными объектами.

Кроме того, добавил он, для усиленной охраны воздушного пространства и пресечения попыток незаконного его пересечения будет увеличен состав подразделений противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с ситуацией в Афганистане. Токаев поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной.