Кабул, 17 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Базу в Кабуле, где находятся граждане Грузии, которые хотят покинуть Афганистан, взяли под охрану члены исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 августа сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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«У главного входа базы стоят талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые говорят нам, что защищают нас, поскольку в городе полный хаос — небольшие группировки грабят и воруют», — рассказал журналистам один из грузинских граждан Маради Беридзе.

Он выразил сомнение, можно ли верить боевикам. Беридзе также сообщил, что грузинские граждане держат связь с МИД Грузии. Их пообещали вывезти в аэропорт на бронированных машинах. Сроки, когда получится покинуть Афганистан, никто не называет.

Ранее в МИД Грузии сообщили, что грузинских граждан из Кабула заберёт украинский самолёт, но они не успели добраться в аэропорт к вылету. Теперь их планируют вывезти с гражданами Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что организация полностью контролирует Афганистан. Боевики вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны.