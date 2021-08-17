Берлин, 17 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Решение о прекращении оказания экономической помощи Афганистану, в котором захватило власть движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приняли власти Германии. Об этом 17 августа сообщает агентство DPA со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера.

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«После фактического прихода к власти военно-исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство ФРГ прекратило государственную помощь в сфере развития для страны», — говорится в сообщении.

При этом ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в случае, если к власти в Афганистане придут талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), немецкие власти прекратят помощь стране, которая, по его словам, составляет около €34 млн в год.