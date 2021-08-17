Кабул, 17 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Митинг с требованием выделить для представительниц прекрасного пола посты в новом правительстве Афганистана провела в Кабуле группа женщин. Об этом 17 августа сообщает агентство Khaama Press.

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При этом ранее агентство сообщило, что в афганской провинции Кунар прошел митинг молодых людей, которые потребовали от захватившего в стране власть радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохранить флаг прежнего правительства страны, что, по данным источника, поддерживается по всей стране.

Также отмечается, что жизнь в Кабуле снова становится мирной, на улицах более оживленное движение, возобновлено движение общественного транспорта, появились автомобили и стало гораздо меньше вооруженных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, пригласило женщин принять участие в новом правительстве страны.