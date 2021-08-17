* запрещённая в России организация

Кабул, 17 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. О временной приостановке вылета всех рейсов из международного аэропорта Кабула объявило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 августа сообщает телеканал Sky News Arabia.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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При этом, по данным катарского телеканала Al Jazeera, в настоящее время отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вплотную подошли к воздушной гавани афганской столицы и произвели несколько выстрелов в воздух для разгона собравшихся там людей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Управление гражданской авиации Афганистана сообщило, что в настоящее время авиационные власти страны работают над устранением технических проблем и наведением порядка в аэропорту для возобновления полетов из международного аэропорта Кабула.