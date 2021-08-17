Кабул, 17 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате стрельбы, которая велась с вертолета США, пролетавшего над одним из районов Кабула. Об этом 17 августа сообщает местное агентство Pajhwok.

(сс) Antonio Lapa Вертолет

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Также указывается, что в результате еще 10 человек получили ранения и уточняется, что инцидент произошел над кабульским районом Дех-Сабз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выстрелы из автоматического оружия произошли около международного аэропорта Кабула.