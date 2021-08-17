Кабул, 17 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Выстрелы из автоматического оружия произошли около международного аэропорта Кабула. Об этом 17 августа сообщает телеканал Al Arabiya.

Charles Knowles Дым от выстрела

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Уточняется, что выстрелы были произведены для разгона собравшейся около воздушной гавани и на территории около нее толпы из желающих покинуть Афганистан. При этом на данный момент все коммерческие рейсы из афганской столицы отменены.

Также указывается, что в результате произошедшего пострадала одна женщина, другие подробности инцидента не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее афганское Управление гражданской авиации сообщило, что в настоящее время авиационные власти Афганистана работают над устранением технических проблем и наведением порядка в аэропорту для возобновления полетов из международного аэропорта Кабула.