Кабул, 17 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В настоящее время авиационные власти Афганистана работают над устранением технических проблем и наведением порядка в аэропорту для возобновления полетов из международного аэропорта Кабула. Об этом 17 августа сообщает Управление гражданской авиации страны на своей странице в соцсети Facebook.

(сс) The U.S. Army Самолет ВВС США в аэропорту Кабула

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«Все гражданские рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены. Официальные лица Управления гражданской авиации (CAA) сейчас работают над устранением технических проблем и наведением порядка в аэропорту, чтобы обеспечить полеты рейсов в аэропорту в обычном режиме и возобновление работы», — говорится в сообщении.

Также управление обратилось к гражданам страны с просьбой «воздержаться от посещения» воздушной гавани до момента возобновления полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит поддерживать экономическое развитие Афганистана.